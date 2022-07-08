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TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Sinan Uslu   | 08.07.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duydum. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları bulunan Abe'nin ailesine ve Japonya halkına başsağlığı diliyor, bu menfur saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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