TBMM Başkanı Şentop'tan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı yayımladı.
TBMM
Şentop, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Edebiyatımızın ulu çınarlarından, Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Cenabıhak, 'gül yetiştiren' ustamıza rahmetiyle muamele etsin. Menzili mübarek, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
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Edebiyatımızın ulu çınarlarından, Yedi Güzel Adam’ın son temsilcisi Rasim Özdenören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 23, 2022
Cenab-ı Hak, “Gül Yetiştiren” ustamıza rahmetiyle muamele etsin.
Menzili mübarek, makamı âli olsun. pic.twitter.com/C9KP4EwkqO