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TBMM Başkanı Şentop'tan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı yayımladı.

Sinan Uslu   | 23.07.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Edebiyatımızın ulu çınarlarından, Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Cenabıhak, 'gül yetiştiren' ustamıza rahmetiyle muamele etsin. Menzili mübarek, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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