TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Yetimler Günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Bizler merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle, dünyanın neresinde olursa olsun, hayatımızı cennet bahçesine çeviren yetim yavrularımızın yüreğinde hissettiği acıyı kendi acısı gibi görmeye, şefkat elimizle dertlerine derman olmaya devam edeceğiz. Dünya Yetimler Günü'nde yeryüzünde iyilik için çalışan bütün kardeşlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum."
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Bizler merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle, Dünyanın neresinde olursa olsun, hayatımızı cennet bahçesine çeviren yetim yavrularımızın yüreğinde hissettiği acıyı kendi acısı gibi görmeye, şefkat elimizle dertlerine derman olmaya devam edeceğiz.#DünyaYetimlerGünü’nde…— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 6, 2023