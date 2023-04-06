Dolar
19.25
Euro
21.05
Altın
2,010.03
ETH/USDT
1,874.00
BTC/USDT
28,044.00
BIST 100
4,912.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Yetimler Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ertuğrul Subaşı  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Yetimler Günü mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bizler merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle, dünyanın neresinde olursa olsun, hayatımızı cennet bahçesine çeviren yetim yavrularımızın yüreğinde hissettiği acıyı kendi acısı gibi görmeye, şefkat elimizle dertlerine derman olmaya devam edeceğiz. Dünya Yetimler Günü'nde yeryüzünde iyilik için çalışan bütün kardeşlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile iftarda bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Yetimler Günü mesajı
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Karabağ MSB'nin iştirakinin ürettiği araçla mayından temizleniyor
Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Yetimler Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Yetimler Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama

TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle çadır kentte iftar yaptı

TBMM Başkanı Şentop: Barınma ve acil ihtiyaçların karşılanmasında işler tamamen yoluna girmiş gözüküyor

TBMM Başkanı Şentop: Barınma ve acil ihtiyaçların karşılanmasında işler tamamen yoluna girmiş gözüküyor
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığı görevine seçilen Koshanov'u tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığı görevine seçilen Koshanov'u tebrik etti
TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet