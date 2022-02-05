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TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Geçmiş olsun" telefonu

Sinan Uslu   | 05.02.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Geçmiş olsun" telefonu

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aradım. Kendilerine ve eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenabıhakk'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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