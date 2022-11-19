TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak taziyelerimi ilettim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 19, 2022
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim.
Sayın Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak taziyelerimi ilettim.
Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.