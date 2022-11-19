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TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Aykut Yılmaz   | 19.11.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak taziyelerimi ilettim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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