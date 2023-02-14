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TBMM Başkanı Şentop'dan, Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mehmet Tosun   | 14.02.2023
TBMM Başkanı Şentop'dan, Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

Ankara

Baykal'ın Beysukent'teki evine gelen Şentop, aileye taziyelerini iletti.

Şentop'a ziyaretinde, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin de eşlik etti.

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