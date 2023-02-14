TBMM Başkanı Şentop'dan, Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ankara
Baykal'ın Beysukent'teki evine gelen Şentop, aileye taziyelerini iletti.
Şentop'a ziyaretinde, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin de eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.