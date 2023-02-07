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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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TBMM Başkanı Şentop'a 3 ülkenin meclis başkanından taziye ve destek mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 3 ülkenin meclis başkanından taziye mesajı geldi.

Aykut Yılmaz   | 07.02.2023
TBMM Başkanı Şentop'a 3 ülkenin meclis başkanından taziye ve destek mesajı

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman Şura Meclis Başkanı Halid bin Hilal bin Nasır el-Maveli, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmet Al Safadi ile Karadağ Parlamento Başkanı Danijela Djurovic, Şentop'u telefonla arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremler nedeniyle Şentop'a daha önce de 13 ülkenin meclisinden ve 3 uluslararası kuruluştan taziye mesajı gelmişti.

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