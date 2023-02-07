TBMM Başkanı Şentop'a 3 ülkenin meclis başkanından taziye ve destek mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 3 ülkenin meclis başkanından taziye mesajı geldi.
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman Şura Meclis Başkanı Halid bin Hilal bin Nasır el-Maveli, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmet Al Safadi ile Karadağ Parlamento Başkanı Danijela Djurovic, Şentop'u telefonla arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Depremler nedeniyle Şentop'a daha önce de 13 ülkenin meclisinden ve 3 uluslararası kuruluştan taziye mesajı gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.