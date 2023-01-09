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TBMM Başkanı Şentop: Yemen'de bir an önce ateşkese geri dönülmesini arzu ediyoruz

TBMM Başkanı Şentop, "Uzun süredir devam eden ve kötüleşen insani durum karşısında Yemen'de bir an önce ateşkese geri dönülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Ayşe Yıldız   | 09.01.2023
TBMM Başkanı Şentop: Yemen'de bir an önce ateşkese geri dönülmesini arzu ediyoruz Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Antalya

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uzun süredir devam eden ve kötüleşen insani durum karşısında Yemen'de bir an önce ateşkese geri dönülmesini arzu ettiklerini belirterek, "Ateşkesin sağlanmasını, siyasi çözüme dönük bir sürecin tekrar başlatılması bakımından da gerekli görüyoruz." dedi.

Şentop, Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılan Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Said Abdullah el-Barkani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olan Yemen ile ikili ilişkilerin daha da ilerletilmesi gerektiğini belirten Şentop, halkın çektiği acıların son bulması ve Yemen'in bir an önce kalıcı barışa, refaha ve huzura kavuşması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bir araya gelerek, bu desteği en üst düzeyde teyit ettiğini anlatan Şentop, Türkiye'nin, Yemen'in toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklediğini vurguladı.

Yemen'de barışa ve siyasi çözüme ancak yerleşik uluslararası parametreler ve anayasal meşruiyet çerçevesinde, diyalog yoluyla ulaşılabileceğini anlatan Şentop, "Yemen'de geçtiğimiz ramazan ayında varılan ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların sonuçsuz kalmasından dolayı üzüntü duyduk. Uzun süredir devam eden ve kötüleşen insani durum karşısında Yemen'de bir an önce ateşkese geri dönülmesini arzu ediyoruz. Ateşkesin sağlanmasını, siyasi çözüme dönük bir sürecin tekrar başlatılması bakımından da gerekli görüyoruz." diye konuştu.

Krizin, insani durumu daha da kötüleştirdiğini dile getiren Şentop, Yemen halkına desteklerinin ve insani yardımların geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de süreceğini vurguladı.

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