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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Cumhuriyeti kirli niyetlerin ve akan tek bir damla kanımızın hesabını sormaya muktedirdir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti bu kirli niyetlerin ve akan tek bir damla kanımızın hesabını sormaya muktedirdir." ifadesini kullandı.

Adem Balta   | 14.11.2022
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Cumhuriyeti kirli niyetlerin ve akan tek bir damla kanımızın hesabını sormaya muktedirdir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütü PKK/PYD'nin hain ve alçak saldırısında 6 canın hayatını kaybettiğini anımsatan Şentop,"Aziz Şehitlerimiz Arzu Özsoy ve evladı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve evladı Ecrin Meydan, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara'ya Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimiz, kayıplarımız ve yaralılarımız için kalpten dualarını ederken, birliğimize ve beraberliğimize en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zor zamanlarda yüreklerimiz daha da güçlü kenetlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman Mehmetçiğin ve tüm emniyet güçlerinin sınır içinde ve dışında bütün terör örgütleri ve destekçileriyle kararlılıkla ve inançla mücadele ettiğini vurgulayan Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör vasıtasıyla ülkemize ders veya mesaj vermeye kalkışmak, bağımsızlığımıza kastetmek beyhude bir niyettir. Türkiye Cumhuriyeti bu kirli niyetlerin ve akan tek bir damla kanımızın hesabını sormaya muktedirdir. Milletimiz emin olmalıdır ki devletimiz tüm terör örgütleri ve destekçilerini saklandıkları karanlık çukurlarda bulup, hakkettikleri cezalarını verecektir.

Masum insanlarımızı ve çocuklarımızı kaybettiğimiz bu acımasız ve alçak saldırıyı, içeride ve dışarıda tüm müsebbiplerini ve fiili, fikri ve sözlü destekçilerini lanetliyorum. Terör saldırısı üzerinden ilk andan itibaren menfaat devşirmeye çalışan kirli, hain zihniyetlerin ve odakların milletimiz farkındadır ve devletimiz en güçlü şekilde hesabını soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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