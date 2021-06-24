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TBMM Başkanı Şentop, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

İsmail Çimen   | 24.06.2021
TBMM Başkanı Şentop, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan, Giritliler ve Mübadiller, Ege Balkan Rumeli dernekleri, Ege Balkan Türkleri federasyonları ve Rumeli dernekleri başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.


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