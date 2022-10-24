TBMM Başkanı Şentop, Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
Zagreb
Şentop'u, Kültür Merkezinde öğrenciler Türk bayraklarıyla karşıladı.
Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasan ile cami ve sosyal alanları gezerek bilgi alan Şentop, daha sonra Sisak’ta yaşayan Müslümanlar, Zagreb Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileri ve Hırvatistan’da okuyan Türk öğrenciler ile Merkez’de bir araya geldi.
Şentop, burada yaptığı konuşmada, kendisi ve heyetine gösterilen sıcak ilgiye teşekkür etti.
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetinin bu ziyaretine Sisak Belediye Başkanı Kristina İkic Banice de eşlik etti.
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