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TBMM Başkanı Şentop, PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

TBMM Başkanı Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı.

Şenhan Bolelli   | 27.11.2021
TBMM Başkanı Şentop, PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Madrid

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurula ev sahipliği yapan İspanya'nın Meclis Başkanı Meritxell Batet, Burundi Senato Başkanı Emmanuel Sinzohagera ve Endonezya Meclis Başkanı Puan Maharani ile ayrı ayrı görüştü.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, Endonezya Meclisi Parlamenter İşbirliği Komisyonu Başkanı Fadil Zon ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin ve PAB kapsamında atılacak ortak adımların değerlendirildiği bildirildi. 

Şentop'un, Burundi Senato Başkanı Sinzohagera ile yaptığı görüşmede, ikili istişarelerin küresel ve bölgesel meseleler hakkında ortak bir yaklaşım geliştirme açısından çok yararlı olacağı mesajını verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 76. Genel Kurulu kapsamında eylül ayında Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Şentop'un, karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla ikili ilişkilerin ve iş birliğinin önemli bir ivme kazandığını, çok kapsamlı görüşmelerin devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.

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