TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığı görevine seçilen Koshanov'u tebrik etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeniden Kazakistan Meclis Başkanı olarak seçilen Yerlan Koshanov'ı telefonla arayarak tebrik etti.
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Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentop, mevkidaşını tebrik etti.
Şentop ayrıca, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından Kazakistan'dan gelen arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını söyleyerek, Kazak halkına teşekkürlerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.