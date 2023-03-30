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TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığı görevine seçilen Koshanov'u tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeniden Kazakistan Meclis Başkanı olarak seçilen Yerlan Koshanov'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Aykut Yılmaz  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığı görevine seçilen Koshanov'u tebrik etti

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentop, mevkidaşını tebrik etti.

Şentop ayrıca, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından Kazakistan'dan gelen arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını söyleyerek, Kazak halkına teşekkürlerini iletti.

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