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TBMM Başkanı Şentop İstanbul'daki kilise lojmanı yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında vefat eden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulundu.

Aykut Yılmaz   | 24.01.2023
TBMM Başkanı Şentop İstanbul'daki kilise lojmanı yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

TBMM

Şentop, Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangından dolayı Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başpiskopos Levon Zekiyan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Kilise cemaatine ve yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Meclis Başkanı Şentop, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de başsağlığı diledi.

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