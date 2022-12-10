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TBMM Başkanı Şentop Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'ı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.

Aykut Yılmaz, Ahmet Alp Özden   | 10.12.2022
TBMM Başkanı Şentop Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'ı kutladı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce Belçika'yı, sonra İspanya'yı, şimdi de Portekiz'i eleyen Fas'ı inşallah finalde göreceğiz. Tebrikler Atlas Aslanları." ifadelerini kullandı.

Şentop'tan Fas'ın Meclis Başkanı'na kutlama

Mustafa Şentop, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid et-Talbi el-Alemi'yi de arayarak kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fas'ın, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olması vesilesiyle Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid et-Talbi el-Alemi'yi arayarak tebriklerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

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