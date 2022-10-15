Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,282.00
BTC/USDT
19,093.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Şentop Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için Bartın'a gideceği bildirildi.

Gazi Nogay   | 15.10.2022
TBMM Başkanı Şentop Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle bugün gerçekleştireceği Gaziantep programını iptal etti.

Meclis Başkanı Şentop, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
Bakan Dönmez, maden ocağının galerisindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi
Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
TBMM Başkanı Şentop Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Benzer haberler

TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

TBMM Başkanı Şentop Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En küçük mağduriyete izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız

Bartın'daki çalışmalara katılan madenciler yaşadıklarını anlattı

Bartın'daki çalışmalara katılan madenciler yaşadıklarını anlattı
Dünyadan maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

Dünyadan maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları
TBMM Başkanı Şentop'tan maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet