TBMM Başkanı Şentop Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için Bartın'a gideceği bildirildi.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle bugün gerçekleştireceği Gaziantep programını iptal etti.
Meclis Başkanı Şentop, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.