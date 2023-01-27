TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi aldı.
- Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Şentop, Gafarova'ya, hayatını kaybeden büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.
Meclis Başkanı Şentop ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan alçak saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.