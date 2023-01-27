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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

İsmail Çimen   | 27.01.2023
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi aldı.

Şentop, Gafarova'ya, hayatını kaybeden büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan alçak saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.


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