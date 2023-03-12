TBMM Başkanı Şentop 12 Mart Muhtırası'nın 52. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli iradeyi gasbetme amacı taşıyan tüm darbeleri ve darbecileri, işbirlikçilerini lanetliyorum." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini belirtti.
Şentop, Twitter hesabından 12 Mart muhtırasının 52. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümünde, aziz milletimizin geleceğine kast eden, milli iradeyi gasbetme amacı taşıyan tüm darbeleri ve darbecileri, işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Türkiye, istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.