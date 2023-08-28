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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı.

Aykut Yılmaz  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Şenler'in fotoğrafına da yer vererek yaptığı paylaşımda,"Kalemi, kelamı ve güçlü duruşuyla hepimizin yüreğinde müstesna bir yeri olan; mücadelesiyle nesillere öncülük eden İslam davasının aziz mücahidesi Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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