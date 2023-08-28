TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Şenler'in fotoğrafına da yer vererek yaptığı paylaşımda,"Kalemi, kelamı ve güçlü duruşuyla hepimizin yüreğinde müstesna bir yeri olan; mücadelesiyle nesillere öncülük eden İslam davasının aziz mücahidesi Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
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Kalemi, kelâmı ve güçlü duruşuyla hepimizin yüreğinde müstesna bir yeri olan; mücadelesiyle nesillere öncülük eden İslam davasının aziz mücahidesi Şule Yüksel Şenler Hanımefendiyi vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 28, 2023
Mekânı cennet olsun… pic.twitter.com/iSxA1LFQsL