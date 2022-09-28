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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Mehmet Yılmaz   | 28.09.2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Budapeşte

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de bulunan Şentop, buradaki Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve Türkiye ile Macaristan milli marşlarının okunmasından sonra Şentop, askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua etti, şehitlik defterini imzaladı.

Şentop'a, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, TBMM Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik de eşlik etti.

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