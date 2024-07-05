TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen 2 maç cezasını kınayarak, "Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir." ifadelerini kullandı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya maçındaki bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.
Kararı kınadığını belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. 'Bizim Çocuklar' kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.