TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sel felaketinden etkilenen Libya halkına "geçmiş olsun" mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sel felaketinden etkilenen Libya halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek "Türkiye olarak her zaman dost ve kardeş Libya halkının yanındayız. Dualarımız sizlerle." ifadesini kullandı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
- Libya'nın doğusundaki sel felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti
- Libya Başbakanı Dibeybe'den selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı
- Türkiye'den Libya'daki kasırgada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- Türkiye, selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderecek
Meclis Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Libyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman dost ve kardeş Libya halkının yanındayız. Dualarımız sizlerle."
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Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Libyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 11, 2023
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Türkiye olarak her zaman dost ve kardeş Libya halkının yanındayız.
Dualarımız sizlerle...…