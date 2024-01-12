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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Ali Kemal Akan  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.

Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

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