TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Alican Güneş için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Alican Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.