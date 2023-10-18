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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Alican Güneş için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde​ şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş için taziye mesajı yayımladı.

Kemal Karadağ  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Alican Güneş için başsağlığı mesajı

Ankara

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Alican Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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