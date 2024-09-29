Dolar
34.17
Euro
38.17
Altın
2,658.27
ETH/USDT
2,646.80
BTC/USDT
65,564.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Bölgedeki son duruma ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yayındayız.
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Adem Balta  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastla hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenlerin de bundan sorumlu olduğunu ve hesap vereceklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ortamında vermesi ise uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir.

İsrail hükümetinin soykırıma varan suçlarının hesabını vermemesinin oluşturduğu vahşi ve adaletsiz ortam, bölgedeki tüm halkların geleceğini tehdit etmektedir. Gazze'den Batı Şeria'ya, oradan tüm bölgeye uzanan direnişin arkasında Filistin halkının haklı talepleri vardır. Filistin halkının bağımsızlık arzusu gerçekleşene kadar direniş varlığını sürdürecektir.

Filistin davası uğruna canını veren tüm şehitleri, Hasan Nasrallah'ın şahsında bir kez daha rahmetle anarken Lübnan halkına ve tüm Filistin dostlarına başsağlığı diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı
Kara yollarının gelecek rotası İstanbul'da çizilecek

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun BM Genel Kurulunda konuşmasına tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya ile ilişkilerin devam ettirilmesini, güçlendirilmesini arzu ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya ile ilişkilerin devam ettirilmesini, güçlendirilmesini arzu ediyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen’i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen’i kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet