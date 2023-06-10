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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

İsmail Çimen  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elmadağ Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.


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