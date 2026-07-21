TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'ne ziyaret TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen'i ziyaret etti.