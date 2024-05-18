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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yılı sebebiyle anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümünü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Gazi Nogay  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yılı sebebiyle anma mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümünde, bu büyük mezalimde hayatını kaybeden Kırımlı kardeşlerimizin hüznünü tüm kalbimle hissediyor ve acılarını paylaşıyorum. Kültür ve kimliklerinin korunması başta olmak üzere Kırımlı soydaşlarımızın haklarını savunmaya ve uluslararası tüm platformlarda en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz."​​​​​​​

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