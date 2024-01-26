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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ali Kemal Akan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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