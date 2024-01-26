TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.