TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'taki kazada ölenler için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.