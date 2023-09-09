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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'taki kazada ölenler için taziye mesajı

Gazi Nogay  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'taki kazada ölenler için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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