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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

Adem Balta  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, "Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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