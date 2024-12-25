TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya "başsağlığı" telefonu
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla aradı.
Kurtulmuş, görüşmede, geçmiş olsun dileklerini ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.