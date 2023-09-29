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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'ya Allah'tan rahmet diledi.

Seval Ocak  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın değerli milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı dolayısıyla bir arada bulunduğumuz Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'ya taziye dileklerimizi ilettik. Merhum Milletvekiline Allah'tan rahmet, ailesine ve kardeş Azerbaycan'a başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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