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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Seval Ocak  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.


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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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