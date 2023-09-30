TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.