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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'i kabul etti

Gazi Nogay  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclisteki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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