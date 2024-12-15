TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni anayasa) Yılbaşından sonra partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Yeni anayasa çalışması) İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz." dedi.
İstanbul
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