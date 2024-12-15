Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,870.00
BTC/USDT
102,730.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni anayasa) Yılbaşından sonra partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Yeni anayasa çalışması) İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz." dedi.

Ali Kemal Akan  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni anayasa) Yılbaşından sonra partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alacak
Bakan Bayraktar: Teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni anayasa) Yılbaşından sonra partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni anayasa) Yılbaşından sonra partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni anayasa) Yılbaşından sonra partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa meselesini topyekun milletin meselesi haline getirmenin zamanı gelmiştir

TBMM Başkanı Kurtulmuş "Cihannüma İstanbul Forum 2024"te konuştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'nin geleceğinin güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'nin geleceğinin güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'i kabul etti
TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde ilk gün geride kaldı

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde ilk gün geride kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet