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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ederiz Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur

Seval Ocak  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ederiz Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federasyon Meclisi Genel Kuruluna hitabında, "Ümit ederiz Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur." dedi. 

Kurtulmuş, "Lübnan'da sivil insanlara karşı işlenen suç, insanlığın hayal bile edemeyeceği noktadadır. Bu siber suçlar, İsrail'in suç defterini iyice kabartmış ve bardak taşmıştır." ifadelerini kullandı.

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