TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ederiz Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federasyon Meclisi Genel Kuruluna hitabında, "Ümit ederiz Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur." dedi.
Kurtulmuş, "Lübnan'da sivil insanlara karşı işlenen suç, insanlığın hayal bile edemeyeceği noktadadır. Bu siber suçlar, İsrail'in suç defterini iyice kabartmış ve bardak taşmıştır." ifadelerini kullandı.
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