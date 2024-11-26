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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna ve Somali'nin parlamentolar arası dostluk gruplarının üyelerini kabul etti

Ali Kemal Akan  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna ve Somali'nin parlamentolar arası dostluk gruplarının üyelerini kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatarlarının milli lideri, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Ahtem Çiygöz ile Somali-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sadak Omar Hassan'ı ayrı ayrı kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen kabullerde, Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ile dostluk gruplarına üye milletvekilleri de yer aldı.

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