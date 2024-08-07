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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve TBMM hukuk heyeti, Lahey’de Türkiye’nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusunun ardından açıklamalarda bulunuyor. Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve futbolcusu Moritz Oswald, Papara Park'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcusu Deniz Türüç, Mikheil Meskhi Stadı'nda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, UAD'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminin sunulmasını değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik bildirimini sunmasının Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olduğunu bildirdi.

Kemal Karadağ  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, UAD'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminin sunulmasını değerlendirdi

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından soykırım davasına müdahillik bildirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davaya müdahillik için TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan'dan oluşan heyetin başvuru yaptığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olmuştur. İsrail'in, soykırım suçu için uluslararası mahkemelerde yargılanması, Netanyahu ve çetesinin işlediği suçlar karşısında hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milli davamız olarak gördüğümüz Filistin davasını her platformda savunmaya, başkenti Kudüs olan özgür Filistin devleti kurulana kadar tüm insanlık cephesiyle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

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