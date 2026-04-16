TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya geldi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya geldi.

TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanları ve parlamento temsilcileri, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, İstanbul’da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında gayriresmi toplandı.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Marta Matrai, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkmenistan Meclisi Uluslararası ve Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi Başkanı Maksat Kuliyev ve Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi Eldiyor Toshmatov yer aldı.