TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de düzenlenecek Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlaması ile Gazi Süleyman Paşa'yı anma programına katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü kutlamalarına katılacak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de düzenlenecek Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlaması ile Gazi Süleyman Paşa'yı anma programına katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, kendisinin himayesinde 12 Haziran Cuma günü Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu yakalarında gerçekleştirilecek törenlere katılacak.

Tören kapsamında ilk olarak sabah saatlerinde Lapseki'nin Çardak beldesinde bulunan Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra Lapseki'den Gelibolu'ya Nusret Mayın Gemisi'yle boğaz geçişi gerçekleştirecek. Yaklaşık bir saat sürmesi planlanan geçişe çeşitli deniz araçları da eşlik edecek. Etkinlik kapsamında, Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Ekibi gösteri sunacak, İHA ve SİHA uçuşları gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu'daki Atatürk Kültür Merkezi önünde saat 11.30'da düzenlenecek törende katılımcılara ve vatandaşlara hitap edecek. Buradaki programda, ayrıca halk oyunları gösterisi yapılacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Birliği konser verecek.

Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Bolayır Köyü'ndeki Gazi Süleyman Paşa Türbesi ziyaret edilecek. Buradaki programda Kur'an-ı Kerim okunacak ve dualarla Gazi Süleyman Paşa anılacak.