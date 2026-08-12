TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türkiye'de ilk kez siyasi, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluştu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türkiye'de ilk kez siyasi, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 oyla kabul edilmesine ilişkin, "Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Bunun siyasete yansımasıdır." dedi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladı. Ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır. Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır.Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacak. Herkesin sadece kendi yankı odalarında değil, şehrin meydanlarında, sokaklarında herkesi kuşatan, herkese söz söyleyen bir sözü kurması ve siyaset geliştirmesi gerekir." diye konuştu.

"(Terörsüz Türkiye) Türkiye'de ilk sefer siyasi, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"(Çerçeve yasa) Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. Mühim olan bir daha bu memlekette hiç bir Kürt gencinin 'Dağa çıkmam gerekir' demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur, siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni, sivil anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bu tablo, böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur.” dedi.

Kurtulmuş, "Eski dönemin kazananı elleri kirli, heybelerinde kan dolu emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. 467 oyun bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu. (Çerçeve yasa) Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan, büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize zarar vermeyecektir." ifadelerini kullandı.