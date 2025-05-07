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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti

Zehra Aydın Turapoğlu  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul ettiği bildirildi.

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