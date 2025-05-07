TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.