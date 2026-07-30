TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye ile yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak." ifadesini kullandı.