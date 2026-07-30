TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye ile yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak

Seval Ocak
30 Temmuz 2026•Güncelleme: 30 Temmuz 2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenlemeye ilişkin, "Bu yasayla asla Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacak." dedi.
Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak." açıklamasında bulundu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.