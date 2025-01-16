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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro'yu kabul etti

Sarp Özer  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro'yu kabul etti

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rodrigo Engrique Arcos Castro'yu kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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