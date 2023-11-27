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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Çernışov'u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Antalya'da, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Boris Çernışov'u kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Çernışov'u kabul etti

Antalya

Kabulde, bölgesel ve küresel konular, parlamentolar arası ilişkiler ile İsrail'in Filistin'e yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkesin temin edilebilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Kurtulmuş, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin, iki ülkenin de yararına olacağını belirtti.

Gazze'de İsrail'in ortaya koyduğu insanlık dışı saldırılara karşı Rusya'nın da Türkiye ile benzer fikirlere sahip olmasının memnuniyet verici olduğunu bildiren Kurtulmuş, uluslararası camianın baskılarının, özellikle Batılı ülkelerde ortaya konulan Filistin'e destek gösterilerinin, İsrail hükümeti üzerinde bir baskı oluşturduğunu ve dört günlük de olsa geçici bir ateşkesin sağlanmasının temin edildiğini kaydetti.

Bölgedeki ateşkesin kalıcı hale getirilerek Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili bir çalışma başlatılmasını ümit ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Gazze'ye gerçekleştirilen son saldırıların, uluslararası sistemin bir kez daha yıkıntılar altında kaldığını bütün dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, APA İcra Konseyi Toplantısı çerçevesinde Kamboçya Ulusal Meclisi Başkanvekili Vong Sauth'u ve Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanvekili Ulugbek Inoyatov'u da ayrı ayrı kabul etti.

Kabullerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

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