TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile görüştü.
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Kurtulmuş, Sadık ile telefon görüşmesinde, 18 Nisan’da İstanbul'da düzenlenecek "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı" için davetini iletti.
Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında devam eden zulmün karşısında durmak, İsrail’in işlediği suçların uluslararası alana taşınmasını temin etmek ve iki devletli çözümün gerçekleşmesi için siyasi mücadele etmek bakımından bu tür toplantıların yararlı olacağını belirten Kurtulmuş, Filistin'de akan kanın durması, Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için ulusal parlamentoların çabalarını ortaklaştırması arzusunda olduklarını ifade etti.
Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık'ın yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik ederek, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın, Pakistan halkına ve Müslüman dünyasına barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.