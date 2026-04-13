TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile görüştü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu öncesinde PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Kareen Jabre ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Kurtulmuş'un, PAB'ın 152. Genel Kurulu'nun düzenleneceği Hilton İstanbul Bomonti Otel'de, PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile yaptığı toplantıda, Genel Kurul kapsamındaki hazırlıklar ele alındı.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul marjında, dört daimi komitenin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80'den fazla program düzenlenecek.

