TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Arap Parlamentosu Başkanı Mohamed Ahmed Alyammahi ile bir araya geldi.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmede, TBMM ile Arap Parlamentosu arasında işbirliğinin tüm yönleriyle geliştirilmesi, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları ve Körfez'deki durum başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, gerilimler, çatışmalar ve büyük türbülanslara karşı bölge ülkelerinin uyanık ve hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin, bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve savaşların sona erdirilmesi için olağanüstü bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

Bölgedeki kardeş halkların acısının Türk milletinin acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu çerçevede Arap dünyasıyla ilişkileri güçlendirmek için önemli bir gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Arap Parlamentosu ile TBMM'nin ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi ve çok daha iyi noktaya gelmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, TBMM olarak Arap Parlamentosu ile olan müşterek toplantıları en kısa süre içerisinde başlatma arzusunda olduklarını kaydetti.

Bölgede yaşananların odağının Filistin olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacı ve maksimalist taleplerinin bölgenin en önemli sorunu olduğunu ifade etti.

Arap Parlamentosu Başkanı Alyammahi ise Türkiye'de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kurtulmuş'u, Arap Parlamentosu Genel Kurulu'nda üye devletlerin temsilcilerine hitap etmek üzere davet etti.

Görüşmelerde, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.

Kurtulmuş, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Badawy ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hisham Badawy ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Mısır'ın kültürel ve tarihi bağlarına işaret ederek, iki ülkenin hem bölge barışına hem İslam ümmetinin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Kurtulmuş, Mısır ile Türkiye arasında son yıllarda yakalanan ivmenin, TBMM ile Mısır Parlamentosu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için de önemli bir zemin teşkil ettiğini söyledi.

İsrail'in yaklaşık 3 yıldır Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ile Batı Şeria'daki zulmüne dikkati çeken Kurtulmuş, bölge ülkelerinin birbirleriyle yaşadığı gerilimlerden İsrail'in yararlandığını ifade etti.

İsrail'in, uluslararası camianın baskılarıyla kabul etmek durumunda kaldığı ateşkes ve müzakere sürecinin fiilen işletilmediğini de dile getiren Kurtulmuş, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin ciddi anlamda bloke edildiğini, insani yardımların Mısır'dan Gazze'ye ulaşmasının engellendiğini söyledi.

Kurtulmuş, bu anlamda Mısır ile ikili ilişkileri artırmak için her türlü fikre ve işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Görüşmede, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.

Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile bir araya geldi

Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed bin Salman Al Musalam ile görüşmesinde, Bahreyn ile ikili ilişkilerin her geçen gün güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını, ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik her iki tarafta da önemli bir siyasi iradenin bulunduğunu belirtti.

Bahreyn'in, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri olmasından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Bahreyn başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelere ve Ürdün'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifalar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran'ın, kardeş Bahreyn'i ve Körfez ülkelerini hedef almasını kabul edilemez bulduklarını kaydederek, Türkiye olarak bölgede barışın hakim olması için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Görüşmede, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.