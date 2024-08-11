Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,431.11
ETH/USDT
2,644.00
BTC/USDT
60,347.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havdan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletin ortak hedefleri doğrultusunda yol yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Kemal Karadağ  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz

TBMM

Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizden aldığı güçle, 11 Ağustos 1923 günü zor koşullarda açılan, kısa süre sonra da Cumhuriyet'imizi ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü derin bir saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclisin o gün açılan kapılarının, ülkemizin millet iradesi ve bağımsızlık yolunda attığı önemli adımları müjdelediğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün önderliğinde açılan, milli egemenliğimizin teminatı olan Meclisimizin bu özel gününü kutluyor ve faaliyetlerimize emeği geçen tüm milletvekillerimize minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Milletimizden aldıkları vekaletle yaptıkları özverili çalışmaları ve fedakarlıkları, kuruluş sürecinde ve sonrasında kritik bir rol oynamıştır. Gazi Meclisimiz, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde tarihi bir başarıya imza attığı o mücadele dolu günlerin en büyük eseridir. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulduğunu her daim hatırlayarak, millet iradesinin tecelligahı olma görevini kararlılıkla sürdürecektir."

Kurtulmuş, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, geçmişin mirasını yaşatarak, demokratik değerlerimizi ve hukuk devleti anlayışımızı daha da güçlendirmek, hepimizin ortak hedefidir. Milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, Meclisimizin ve Cumhuriyet'imizin kurucularını saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
Tuzla'da ağaçlık alanda yangın çıktı
Et ve Süt Kurumundan besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz

TBMM, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic'i kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Baş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Baş'ı kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, UAD'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminin sunulmasını değerlendirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, UAD'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminin sunulmasını değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet